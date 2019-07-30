Киев, , 12:24 — REGNUM

В Верховной раде Украины пропрезидентская партия «Слуга народа» создаст монокоалицию и назначит своего премьер-министра. Об этом 30 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Дмитрий Раимов.

Он также прогнозирует, что «Слуга народа» самостоятельно сформирует правительство и не пойдет на объединение с партией «Голос» Святослава Вакарчука. «Никакого объединения с «Голосом» уже не состоится. Будет свой премьер-министр, как говорит президент. Будут свои министры», — отметил Раимов.

Кроме того, он упрекнул еще не вступивших в полномочия депутатов за якобы нежелание принять закон об оппозиции.

«Что касается Верховной рады, действительно, несколько комитетов будут отданы оппозиции, чтобы контролировать власть. Мне интересно, как быстро партия «Слуга народа» забыла о том, что она обещала принять закон об оппозиции, где не было бы доброй воли по выдаче комитетов. Где было бы на 100% закреплено, что финансы, свободу слова и ряд других вопросов контролирует не власть, а контролирует оппозиция в парламенте», — сказал Раимов.

Напомним, 1 июля представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выступил за принятие в новой Раде одним из первых закона об оппозиции.

«Мы настроены одним из первых принять закон об оппозиции, ведь это должно быть в Украине. Мы должны возрождать культуру партийного структурирования общества и партийной дискуссии. Ибо в отличие от России, я считаю, что парламент — это место для дискуссий, но профессиональных и политических дискуссий», — рассказал Стефанчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля представитель президента в правительстве Андрей Герус заявил, что в Раде создана монокоалиция, которая займет все министерства в кабмине.

«Коалиция заберет все министерские кресла. Нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти», — рассказал он.