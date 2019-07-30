Магас, , 12:21 — REGNUM

В единый день голосования в Ингушетии пройдут выборы депутатов местных советов. Всего будет замещено 456 депутатских мандатов.

В 11 муниципальных образованиях, в том числе в четырех городах, выборы пройдут по пропорциональной системе — по партийным спискам. Всего будет избрано 185 депутатов. Из них 80 депутатов горсоветов и 105 — сельсоветов.

В 28 сельских поселениях по многомандатным избирательным округам будет применена на выборах мажоритарная система. По ней будет избран 271 депутат.

Напомним, в выборах 8 сентября примут участие более 205 тысяч избирателе Ингушетии. Они будут выбирать своих представителей на 127 избирательных участках.