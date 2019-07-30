Кишинёв, , 12:17 — REGNUM

Юридическая комиссия парламента Молдавии отобрала по итогам конкурса кандидата на должность директора Национального управления по борьбе с коррупцией. Как передает ИА REGNUM, наибольшее число баллов набрал генсек аппарата президента Молдавии Руслан Флоча.

Теперь его кандидатура будет вынесена на голосование в парламенте Молдавии, который примет окончательное решение. Всего в конкурсе участвовали десять претендентов.

Должность главы антикоррупционного ведомства освободилась после того, как парламент уволил прежнего директора — ставленника олигарха Владимира Плахотнюка, отстраненного от власти и сбежавшего из Молдавии.