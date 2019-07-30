Хартум, , 12:23 — REGNUM

Переговоры, нацеленные на решение спорных вопросов, оставшихся после подписания соглашения о разделе власти между протестующими и Переходным военным советом Судана, пройдут сегодня, 30 июля в столице страны Хартуме. Об этом передает RFI Kiswahili.

Ожидается, что переговоры коснутся вопросов полномочий правящего совета, который будет создан на трехлетний переходный период, работы служб безопасности и предоставления генералам из Переходного военного совета защиты от преследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года в ходе военного переворота в Судане был свергнут президент страны Омар аль-Башир. После чего к власти пришли представители Переходного военного совета. Протестующие, однако, не покинули улицы страны, требуя передачи власти в руки гражданского правительства. После нескольких месяцев переговоров стороны, наконец, пришли к соглашению. Оно было подписано 17 июля. В соглашении был заложен план передачи власти, рассчитанный чуть более, чем на три года.

В нем говорилось, что военные будут у власти первый 21 месяц с момента подписания соглашения, затем в течение 18 месяцев будет действовать гражданская администрация, за которой последуют выборы.