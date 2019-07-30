Таракан, 30 июля 2019, 12:10 — REGNUM
Военные из Индонезии, Малайзии и Филиппин проводят совместные учения под названием «Indomalphi», которые направлены на обеспечение стабильности и безопасности в приграничных районах трёх стран, сообщает Antaranews.
Издание отмечает, что совместные учения направлены на расширение пограничного сотрудничества между тремя странами, а именно на противодействие террористических атак и транснациональной преступности, а также для содействия миру, безопасности, стабильности и экономическому процветанию в регионах.
Открытие совместных учений состоялось 29 июля в пехотном батальоне города Таракан в индонезийской провинции Северный Калимантан. В учениях приняли участие не менее 180 человек из трех стран.
Ожидается, что «Indomalphi» продлится 14 дней и завершится 8 августа 2019 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооруженные силы Индонезии и Малайзии провели совместные учения по борьбе с терроризмом в индонезийской провинции Западная Ява.
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