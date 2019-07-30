Москва, , 12:06 — REGNUM

Первый дивизион зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» заступил на опытно-боевое дежурство, сообщила пресс-служба Северного флота. Дивизион организационно входит в Кольское соединение противовоздушной обороны Северного флота. Задача «Панцирей» — защищать воздушное пространство главной базы флота.

По своим характеристикам комплекс «Панцирь-С» наиболее подходит к размещению в данном районе со сложным рельефом. Его развертывание даст надежное прикрытие важных военных объектов в ближней воздушной зоне. Большая часть операторов этих ЗРПК получили практический боевой опыт в ходе своих командировок в Сирию.

На территории Сирийской Арабской Республики данные комплексы очень хорошо себя зарекомендовали. В частности, они обеспечивают надежную противовоздушную оборону российской авиабазы Хмеймим, в том числе и от реактивных снарядов типа «Град» и беспилотных летательных аппаратов.

ИА REGNUM ранее сообщало о государственных испытаниях новой версии «Панциря» — «Панцирь-СМ», которая разработана для ведения противовоздушного боя будущего, боя с умными машинами, действующими большими группами на всем диапазоне высот.