Киншаса, , 12:08 — REGNUM

Президент ДРК Феликс Чисекеди и его предшественник Джозеф Кабила достигли соглашения по вопросу распределения мест в министерствах между двумя партиями.

По информации танзанийского новостного издания «ZanzibarLeo», переговоры по этой тематике начались после инаугурации Президента в январе этого года. Однако достичь общего знаменателя для Чисекеди и Кабилой было довольно сложно, ведь последний руководил страной в течение 18 лет и имел огромное влияние в государственных учреждениях.

Как сообщается, «Единый фронт за Конго» (FCC), партия Кабилы, займет посты в трех из четырех самых видных министерств страны, а именно: Министерствах обороны, финансов и юстиции.

Кроме того, члены партии Кабилы возглавят Министерство по связям с общественностью, которое осуществляет контроль за государственными предприятиями, в том числе компаниями, специализирующимися на меди и кобальте.

В свою очередь, партийная коалиция Чисекеди «Курс на перемены» (CACH) займет руководящие места в Министерстве иностранных дел, а также Министерствах внутренних дел, бюджета и экономики.