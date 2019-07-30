Анкара, , 12:56 — REGNUM

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что сельскохозяйственный сектор в масштабах экономики является стратегическим, и добавил: «В этом смысле одними из сфер, которым мы за 17 лет уделяли наибольшее внимание и которым отдавали предпочтения, стали сельское хозяйство и животноводство. По этому поводу высказывался председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу, так вот, пусть он слушает, чтобы более не распространять дезинформацию. Сейчас я даю официальные цифры, в общей сложности мы вложили в сельское хозяйство 20 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что для того, чтобы увеличить объемы сельскохозяйственного производства и развить потенциал сектора были приложены титанические усилия, которые дали во многом впечатляющий результат. Он пояснил: «Сейчас у нас есть свои тракторы и уборочные машины». Турецкий лидер заявил, что Турция из страны с предоставленным самому себе сельским хозяйством превратилась в одного из мировых лидеров в данной сфере. По его словам, в нем заняты более 5 млн турецких граждан.

Напомним, что оппозиционный политик Кемаль Кылычдароглу ранее заявлял, что турецкие власти не уделяют должного внимания сельскохозяйственному сектору страны, который, по его мнению, переживает не лучшие времена.