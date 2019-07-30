Анкара, 30 июля 2019, 12:13 — REGNUM
Находящиеся в подчинении Министерства внутренних дел Турецкой Республики Главное управление безопасности, Внутренние войска и Служба береговой охраны провели в 81 провинции страны одновременные оперативные мероприятия против нелегальной миграции.
По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, всего в операции было задействовано 10 590 подразделений и 41 270 человек. В рамках противодействия нелегальной миграции допрос прошли 271 689 человек, по результатам операции были арестованы 17 предполагаемых организаторов и 2347 нелегальных мигрантов. Сообщается, что в ходе операции также было задержано 699 разыскиваемых лиц, в том числе, обвиняемых в членстве в террористической организации Фетхуллаха Гюлена и Рабочей партии Курдистана, убийствах, наркоторговле и других преступлениях. Начата работа по экстрадиции 9 лиц, просрочивших визу. Захвачено 2 пистолета, 16 охотничьих ружей, 1113 патронов, 166 грамм героина, 29 фальшивых паспортов и 55 поддельных разрешений на въезд в страну по форме Т6.