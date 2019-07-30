Анкара, 30 июля 2019, 13:42 — REGNUM
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Тот факт, что в вопросе беженцев есть множество статусов, понятий и терминов, ведёт к запутанности. У нас в обществе говорят — сирийцы или беженцы, но здесь есть и нелегальные мигранты, и лица с международной защитой, и лица, получившие временное убежище или вид на жительство». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «То есть нет такого, что любой иностранец, которого вы встречаете на улице обязательно является сирийским беженцем. В реальности подобная подмена понятий ведёт к злоупотреблениям. В ходе 15-дневных оперативных мероприятий выяснилось, что 90% задержанных иностранцев — не сирийцы». Министр резюмировал, что нелегальная миграция построена на использовании образа сирийского беженца и добавил, что работы ведутся ещё и на направлении возвращения сирийцев из полюбившегося им Стамбула в места их регистрации, в целях чего им был предоставлен определенный срок для самостоятельного исполнения этого решения до применения силовых методов.