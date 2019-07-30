Анкара, 30 июля 2019, 15:27 — REGNUM
Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу заявил: «Актуальным вопросом является борьба с незаконной миграцией, например, в Стамбуле. Но о депортации сирийских беженцев, получивших в нашей стране временное убежище, международный статус или вид на жительство, не может идти и речи, это совершенно неприемлемо». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил: «Здесь есть только две проблемы. Первая — сделать так, чтобы каждый сириец жил там, где зарегистрирован. Вторая — это борьба с незаконной миграцией». Министр добавил: «Мы никогда не отправим мигранта туда, где не будут уважать и соблюдать его права. Такой вариант депортации абсолютно невозможен. За время моего нахождения на должности 2−3 раза случались ошибки по незнанию, когда всё равно нельзя говорить о нашей вине, но я всё равно чувствую ответственным себя лично, поэтому ничего подобного не будет».