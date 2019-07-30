Анкара, 30 июля 2019, 11:54 — REGNUM
В горах Тендюрек турецкой провинции Агры в ходе поддержанной с воздуха контртеррористической операции, проведенной подразделениями местного командования внутренних войск, был уничтожен боевик Рабочей партии Курдистана, находившийся в «оранжевом списке» МВД Турции. За сведения о нем ведомством была объявлена награда в 102 тысячи долларов. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, имя убитого — Угур Арслан, также он известен под кодовым именем «Агир». Он обвинялся в убийстве 22 сотрудников правоохранительных органов Турции и одного ребенка. Боевик вступил в ряды организации в 2014 году. По имеющимся сведениям, вместе с ним была ликвидирована его пособница Незифе Чифтчи, известная под кодовым именем «Ронахи». Сообщается, что террорист в своих атаках использовал СВУ, реактивные гранатомёты и снайперские винтовки. Губернатор провинции пообещал отмстить террористам за всех убитых ими граждан.