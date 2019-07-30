Анкара, , 12:43 — REGNUM

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп на встрече с монгольским коллегой Гомбожавыном Занданшатаром заявил: «Движение Фетхуллаха Гюлена является потенциальной угрозой не только для нас, но и для любой страны, в которой оно функционирует. Оно кристаллизуется под личиной невинной образовательной и гуманитарной деятельности, а потом подобно раку поражает государственные структуры и завладевает ими». По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мустафа Шентоп подчеркнул: «Первоочередная цель этой организации — Турция, но не она одна. Поэтому мы считаем своим долгом предупредить дружественные и братские народы об этой угрозе международного масштаба». Политик добавил: «Мы видим находящихся в Монголии сторонников Гюлена не только как угрозу для Турции, но и как угрозу для Монголии. Она может сказаться на судьбе детей монгольского народа».