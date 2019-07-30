Киев, , 11:50 — REGNUM

Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не боится судебных процессов над ним. Об этом он сообщил в интервью «Украинской правде».

«Мне не за что краснеть. Нет никаких фактов, за которые бы мне надо было переживать», — заявил бывший украинский лидер.

Он также добавил, что в случае, если судебные процессы будут, бояться их он не намерен, поскольку перестал испытывать страх после того, как в 2014 году побывал на фронте.

По мнению Порошенко, нынешним украинским властям крайне выгодно обвинять его во всех проблемах на Украине.

«Я ни от кого не собираюсь прятаться, потому что это будет большой подарок (президенту РФ Владимиру) Путину. На самом деле мой оппонент не (президент Украины Владимир) Зеленский. Мой оппонент — Путин», — добавил он.

Напомним, 29 июля информационные агентства Украины сообщили о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) должна начать уголовное производство в отношении Порошенко по решению Шевченковского районного суда Киева.

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