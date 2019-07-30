Кишинёв, , 11:46 — REGNUM

Молдавские власти объявили в национальный и международный розыск депутата Илан Шора, осужденного судом первой инстанции по делу о краже $1 млрд евро из банковской системы страны. Об этом ИА REGNUM сообщили в МВД Молдавии.

Ранее Апелляционная палата молдавского города Кагул удовлетворила ходатайство о заочном аресте Шора. 14 июня Илан Шор сбежал из Молдавии вместе с отстраненным от власти олигархом Владимиром Плахотнюком, который «крышевал» его в Молдавии в период пребывания у власти.

Сейчас Шор предположительно находится в Израиле, гражданством которого он обладает. Илан Шор является супругом российской певицы Жасмин.