Рамалла , , 11:50 — REGNUM

29 июля Палестинская национальная администрация обвинила США и Израиль в неуважении к международному праву. Как сообщает палестинская газета Al Quds, акты проявления неуважения к принципам международного права привели к тому, что «роль ООН оказалась подорванной».

В своем комментарии администрация обвинила США в том, что они поддерживают «экспансионистские проекты» Израиля, которые ведут к дестабилизации как на Ближнем Востоке, так и во всем мире. Кроме того, власти Палестины призвали мировое сообщество «перестать молчать» и оказать поддержку палестинцам в борьбе за их законные права.

По информации источника, руководство Палестины вновь обратилось к Международному уголовному суду, который, по его мнению, должен начать расследование совершенных Израилем преступлений и привлечь виновных к ответственности.