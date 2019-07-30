Рамалла , , 11:57 — REGNUM

29 июля прошла встреча представителя политического бюро ХАМАС, палестинского исламистского движения, контролирующего Сектор Газа, Халила Аль-Хайа и премьер-министра Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммеда Штайе. Как сообщает палестинское новостное агентство PalSawa, встреча состоялась в Турции.

В ходе беседы стороны обсудили такие темы, как «последствия израильской оккупации» и «внутреннее примирение палестинских политических сил».

Представитель ХАМАС, в свою очередь, поделился видением положения дел в Палестине и Израиле и предложил план выхода из кризиса, который будет рассмотрен ПНА.

Обе стороны выразили намерение сесть за один стол переговоров для поиска совместного решения насущных проблем.