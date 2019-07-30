Амман, , 11:55 — REGNUM

29 июля президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и король Иордании Абдалла II ибн Хусейн заявили о своей приверженности плану «два государства для двух народов» применительно к палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat».

В своем заявлении Ас-Сиси отметил, что он и король Иордании договорились об «активизации усилий» для возобновления мирных переговоров. Оба лидера подчеркнули, что стороны должны стремиться к созданию двух государств — согласно плану, принятому на международном уровне в качестве основного для урегулирования палетистино-израильского конфликта.

Встреча прошла в преддверии ожидаемого турне по Ближнему Востоку старшего советника президента США Джареда Кушнера, который в настоящее время продвигает противоречивый мирный план («сделка века»), отвергнутый палестинцами и подвергнутый критике со стороны Иордании.