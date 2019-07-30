Каир, , 13:46 — REGNUM

29 июля саудовская ежедневная газета «Ash-Shark Al-Ausat» сообщила о том, что в Египте будет создана организация для модернизации действующего законодательства в сфере налога на добавленную стоимость (НДС).

Министр финансов Египта Мохамед Мааит заявил о том, что в Египте будет сформирован комитет для внесения поправок в закон о НДС, однако чиновник не уточнил, какие именно изменения последуют. Модернизация закона о НДС стала одним из условий получения трехлетнего кредита на сумму 12 миллиардов долларов от Международного валютного фонда (МВФ).

По словам Мааита, правительство Египта получило до 39,83 миллиардов долларов в виде НДС за 2018−2019 финансовый год, что на 16,6% больше того, что поступило в бюджет Египта за прошлый финансовый год.