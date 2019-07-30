Каир, , 11:42 — REGNUM

29 июля в Египет прибыла делегация Военного совета Судана во главе с генералом Мохаммедом Хамданом Даголо. Как сообщает саудовская ежедневная газета «Ash-SharkAl-Ausat», Даголо провел встречу с президентом Египта Абдул-Фаттахом Халил Ас-Сиси.

В ходе беседы стороны обсудили последние события в Судане. Ас-Сиси подчеркнул, что Египет поддерживает стремление Даголо обеспечить безопасность и стабильность в Судане.

Ас-Сиси и представитель Военного совета Судана также обсудили двусторонние отношения и будущие энергетические проекты, которые страны намерены реализовывать совместно.