Анкара, , 11:41 — REGNUM

ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации, осуществляемой на территории Ирака, об этом 30 июля сообщает Anadolu Ajansi.

Авиаудар был нанесен в рамках операции «Коготь» по борьбе с курдскими повстанцами. Целью военных была не только живая сила противника, а также их укрытия и склады с оружием.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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