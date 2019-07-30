Исламабад, , 11:43 — REGNUM

29 июля министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что стабильность в регионе зависит от мира в Афганистане.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава внешнеполитического ведомства выступил с отчетом перед Национальной ассамблеей (нижняя палата парламента). В своей речи Шах Мехмуд Куреши подробно остановился на результатах недавнего визита премьер-министра Имрана Хана в США, а также на подходе Исламабада к решению афганской проблемы.

По словам министра, позиция США в отношении Афганистана значительно изменилась за последние одиннадцать месяцев, в чем есть заслуга пакистанского правительства. Как отметил Куреши, США поняли, что у афганской проблемы «нет военного решения» и согласились с позицией Исламабада о необходимости организовать мирный процесс. По словам Куреши, враждующие группы в Афганистане было нелегко усадить за стол переговоров, но «Пакистану это удалось».