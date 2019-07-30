Нью-Дели, , 11:38 — REGNUM

29 июля министерство обороны Индии сообщило о заключенном с Россией контракте на поставку авиационных управляемых ракет класса «воздух — воздух» Р-27.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», общая сумма сделки составит 15 миллиардов рупий (13,8 миллиарда рублей). Ожидается, что ракеты среднего радиуса действия будут использоваться для оснащения истребителей СУ-30МКИ российской разработки.

Ранее Индия уже закупала ракеты Р-27 различных модификаций для нужд ВВС. Нынешняя сделка примечательна тем, что заключена в условиях угрозы американских санкций в рамках «Закона о противодействии противникам США при помощи санкций» (CAATSA). Соглашение о поставке новой партии авиационных ракет может служить очередной демонстрацией готовности Индии не подчиняться ограничениям, наложенным Вашингтоном на оборонные сделки с Россией.