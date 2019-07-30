Кабул, 30 июля 2019, 11:37 — REGNUM
29 июля источники в национальных силах безопасности и обороны Афганистана сообщили, что на территории провинции Парван (столица провинции — г. Чарикар) в результате операции, проведённой Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 40 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гхорбанд провинции Парван.
В ходе операции было арестовано 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Специальные силы Афганистана уничтожили оружие и боеприпасы, принадлежавшие группировке.
На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.