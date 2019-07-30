Кабул, , 11:37 — REGNUM

29 июля источники в национальных силах безопасности и обороны Афганистана сообщили, что на территории провинции Парван (столица провинции — г. Чарикар) в результате операции, проведённой Специальными силами Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере 40 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», операция Специальных сил Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Гхорбанд провинции Парван.

В ходе операции было арестовано 13 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Также Специальные силы Афганистана уничтожили оружие и боеприпасы, принадлежавшие группировке.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.