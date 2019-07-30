Фарах, Афганистан, 30 июля 2019, 12:35 — REGNUM
29 июля официальный представитель полиции провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) заявил, что на территории этого региона в результате столкновения с Национальными силами безопасности и обороны Афганистана было ликвидировано по меньшей мере 19 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, столкновение между Национальными силами безопасности и обороны и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло вблизи столицы провинции Фарах.
В ходе столкновений также был уничтожен один из высокопоставленных командиров движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В ходе боев погиб один сотрудник полиции, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.
На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.