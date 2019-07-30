Кабул, , 12:59 — REGNUM

Кандидат на пост президента Исламской Республики Афганистан и действующий глава государства Ашраф Гани заявил, что только правительство Афганистана обладает необходимыми полномочиями для ведения переговоров с движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о мире и подписания какого-либо соглашения.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», президент сделал это заявление в Кабуле в ходе выступления перед своими сторонниками.

Ранее Министерство Афганистана по вопросам мира сделало официальное заявление, согласно которому в течение следующих двух недель пройдут переговоры правительственной делегации с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Президент Гани сделал это заявление в связи с недавними комментариями специального представителя Соединённых Штатов Америки по вопросам мира в Афганистане Залмая Халилзада. Американский дипломат заявил, что прямые переговоры между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганским правительством состоятся только после подписания соглашения между США и группировкой.