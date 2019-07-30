Киев, , 11:31 — REGNUM

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что против него в стране не возбуждено ни одно уголовное дело. Об этом экс-глава государства рассказал в интервью «Украинской правде"‎.

«Я подчеркиваю, что против Петра Порошенко не открыто ни одного уголовного дела», — рассказал Порошенко о себе в третьем лице.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило очередное уголовное дело на бывшего президента Украины Петра Порошенко, в этот раз за его вмешательство в судебный процесс и давление на судей.

Отметим, что Порошенко смог пробиться в Верховную раду нового созыва и, по всей видимости, пытается воспользоваться депутатской неприкосновенностью. Однако победивший его на выборах президента Владимир Зеленский собирается отменить депутатскую неприкосновенность вообще.

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