Медан, Индонезия, , 11:34 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо осмотрел территорию озера Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра и выразил намерение правительства страны развивать 28 туристических направлений в районе озера, сообщает информационный портал Detik.

В ходе визита в провинцию Северная Суматра глава государства заявил, что озеро Тоба имеет высокий туристический потенциал.

«Мы намерены спланировать управление озером Тоба. Здесь многое нужно отремонтировать, чтобы озеро Тоба действительно стало местом, которое следует посетить. Здесь есть 28 различных направлений, которые могли бы привлечь туристов», — заявил президент, добавив, что развитие этих направлений начнется уже в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо в сопровождении супруги прибыл с рабочим визитом в провинцию Северная Суматра, где, как ожидается, пробудет до 31 июля.

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