Копенгаген, , 12:59 — REGNUM

Социал-демократическая партия Дании пообещала предоставить всем студентам Копенгагена жилье. Согласно заявлению представителя социал-демократов по вопросам жилищного обеспечения Хенрика Мёллера, это станет осуществимым уже к началу сентября.

По данным организации Dansk Byggeri, по всей стране нужно построить еще порядка 22 тысяч студенческих резиденций, 8 400 из которых требуются построить в Копенгагене. Обещание социал-демократов, однако, касается только столичных студентов. Потребность в обеспечении студентов крышей над головой росла из года в год, поскольку университеты не учитывали ежегодный рост числа обучающихся. Эта проблема, тем не менее, не является новой для датских реалий — об этом сообщает датское информационное агентство «DR» («Радио Дании»).

Несмотря на заявления социал-демократов о том, что им удастся выполнить свое обещание уже к началу учебного года, датские фирмы, сдающие в аренду жилые контейнеры в Копенгагене, говорят, что от клиентов нет отбоя и что в настоящее время существует огромный спрос именно среди студентов.