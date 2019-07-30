Осло, , 11:36 — REGNUM

Российский военный самолет Ан-30Б проведет рекогносцировку северной части Норвегии. Экипаж самолета будет состоять из 17 военнослужащих. Сам Ан-30Б, как и установленная на нем техника и аппаратура, будут проверены и утверждены норвежскими службами в Осло перед непосредственным вылетом в северном направлении. Целью полета является фотосъемка военной деятельности на территории Норвегии.

Практика подобных полетов закреплена в договоре об открытом небе (ДОН), согласно которому страны имеют право беспрепятственно совершать рекогносцировку с воздуха для получения информации о вооруженных силах других государств и для укрепления атмосферы стабильности и безопасности — об этом пишет норвежская газета «Verdens Gang» («Верденс Ганг»).

Норвегия, в свою очередь, предъявила требование о том, чтобы в ходе всего полета на борту Ан-30Б находились четыре норвежских специалиста из Группы по контролю над вооружениями Министерства обороны Норвегии.