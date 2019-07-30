Торсхавн , Дания, , 11:30 — REGNUM

Глава местного самоуправления на Фарерских островах Аксель В. Йоханнесен назначил выборы в законодательное собрание островов — Лагтинг. Согласно распоряжению главы, выборы должны быть проведены не позднее 31 августа 2019 года. Последние четыре года Фарерами управляла коалиция, состоящая из социал-демократов, независимой партии «Тьёдвельди» и буржуазной «Фрамсёкн».

29 июля в национальный праздник Оулавсёка Аксель В. Йоханнесен объявил о проведении выборов и заявил, что хотел бы сохранить действующую коалицию. Ожидается, что в предстоящих выборах будут участвовать кандидаты от девяти партий, семь из которых уже на протяжении долгого времени являлись частью политической жизни Фарерских остров — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Тем временем, одной из новых партий, стремящихся получить места в Лагтинге, является партия, выступающая за предоставление более легкого доступа к конопле в лечебных целях. Другая новая партия ратует за более либеральные условия для бизнеса.