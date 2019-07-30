Сеул, , 11:28 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп развернул кампанию по изменению классификации развивающихся стран в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Глава Белого дома, в частности, требует исключить Южную Корею и Китай из списка развивающихся стран, чтобы лишить их торговых преференций, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Дональд Трамп считает несправедливым, что одни из богатейших стран мира (по объёму ВВП Китай находится на втором месте, а Южная Корея — на 11-м месте) считаются развивающимися. Этот статус позволяет им пользоваться преференциями — например, устанавливать защитные тарифы на сельхозпродукцию или пользоваться режимом наибольшего благоприятствования в одностороннем порядке.

Дональд Трамп предложил установить критерии развитых стран: членство в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), G20, ВВП на душу населения свыше 12 тысяч долларов и доля в мировой торговле свыше 0,5%. Южная Корея соответствует всем этим критериям, что, в случае их одобрения, может сыграть против неё и нанести урон экономике.