Элиста, , 11:24 — REGNUM

Стал известен список кандидатов на пост представителя Республики Калмыкия в Совете Федерации, представленный кандидатом на пост главы региона от «Единой России» врио главы РК Бату Хасиковым.

В число возможных кандидатов в сенаторы в случае победы Хасикова на выборах вошли бывший глава республики Алексей Орлов, бывший депутат Юрий Сенглеев, а также бывший капитан команды КВН «Сборная РУДН», а ныне общественный деятель Сангаджи Тарбаев. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на председателя республиканской избирательной комиссии Александра Дикалова. Отметим, что сейчас исполнительную ветвь власти Калмыкии в Совфеде представляет Юрий Бирюков, срок полномочий которого истекает в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, выборы главы Калмыкии назначены на 8 сентября. Документы в избирком для регистрации в срок предоставили Петр Вышкварок (ЛДПР), Намсыр Манджиев (КПРФ), Наталья Манжикова («Справедливая Россия»), Батыр Мучаев («Патриоты России») и Бату Хасиков («Единая Россия»).