Сеул, , 11:21 — REGNUM

Инцидент с российскими и китайскими самолётами, которые якобы нарушили воздушное пространство Южной Кореи 23 июля, а также запуск КНДР двух баллистических ракет 25 июля свидетельствуют о резком росте напряженности в районе Японского моря. К такому выводу пришли аналитики южнокорейского консервативного новостного издания «Чосон Ильбо».

Кроме того, за последние недели ухудшились отношения Южной Кореи и Японии, что также является конфликтогенным фактором. Примечательно, что именно в Японском море сходятся интересы региональных акторов — России, Китая, США, Японии, Южной и Северной Кореи, между которыми существует множество противоречий. Нельзя исключать повторения «российско-китайских провокаций» и новых ракетных запусков КНДР.

Более того, Южная Корея оказывается во все большей дипломатической изоляции: отношения с Китаем испортились из-за размещения в стране американских комплексов ПРО THAAD, с Россией — из-за инцидента с самолетами, с Японией — из-за введения Токио экспортных ограничений в ответ на арест имущества японских компаний, а с КНДР — по причине отсутствия прогресса в переговорах и прибытия в Южную Корею новейших истребителей пятого поколения F-35A. Главный союзник Сеула — США — отказываются вмешиваться и оказывать поддержку, что не способствует стабилизации ситуации.

В результате, полагают аналитики «Чосон Ильбо», Южная Корея оказывается в эпицентре регионального противостояния.