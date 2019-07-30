Сеул, , 12:13 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступил с инициативой о продолжении раскопок в Демилитаризованной зоне на границе с КНДР для поиска останков солдат, погибших в Корейской войне в 1950—1953 годах. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Такое заявление глава республики сделал, выступая на праздновании 66-ой годовщины подписания соглашения о перемирии, положившем конец вооруженному противостоянию. До сих пор в Демилитаризованной зоне, разделяющей Северную и Южную Корею, находятся останки десятков тысяч погибших. В 2018 году, на фоне улучшения отношений с КНДР и стабилизации обстановки на полуострове, начались раскопки, и было обнаружено множество артефактов и останков, однако география археологических мероприятий ограничена лишь отдельными областями.

Мун Чжэ Ин считает необходимым найти как можно больше погибших солдат и захоронить их должным образом. С этой целью южнокорейские власти уже ведут соответствующие консультации со своими коллегами из КНДР и США.