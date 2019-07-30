Сеул, , 11:58 — REGNUM

Тысячи протестующих вышли на улицы Сеула, требуя извинений от премьер-министра Японии Синдзо Абэ за введение экспортных ограничений против Южной Кореи. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

28 июля на площади Канхвамун в столице Южной Кореи собралось 5000 человек. Протестующие требовали отставки премьер-министра и извинений за действия Японии в 1910—1945 годах, когда Корея была её колонией; также звучали лозунги с призывом изгнать из страны всех, кто поддерживает Японию.

Негативные настроения в Южной Корее по отношению к Японии резко выросли после введения Токио в начале июля экспортных ограничений, которые подрывают южнокорейскую промышленность. В ответ южнокорейцы объявили бойкот японских товаров, а по стране прокатились массовые акции протеста, которые с каждым днём становятся все интенсивнее. Ожидается, что 15 августа враждебность к Японии достигнет своего пика, так как в этот день отмечается годовщина освобождения от колониального владычества Японской империи. Это неизбежно приведёт к росту националистических настроений, предупреждают эксперты.