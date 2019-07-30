Сеул, , 11:16 — REGNUM

На фоне обострения ситуации на Корейском полуострове после запуска баллистических ракет КНДР в Южную Корею прибыла атомная подводная лодка ВМС США. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на правительственные источники.

АПЛ USS «Оклахома» (SSN-723) прибыла в порт Пусана, расположенного на юге страны, ещё 25 июля, однако известно об этом стало только сейчас. Официальной причиной является пополнение запасов и отдых экипажа, однако эксперты полагают, что в действительности это — сигнал Северной Корее.

АПЛ USS «Оклахома» (SSN-723) имеет водоизмещение 6900 тонн, построена по проекту «Лос-Анджелес» в 1988 году. На ней установлен ядерный реактор мощностью 28 МВт; основное вооружение — торпеды, крылатые ракеты «Томагавк» и противокорабельные ракеты «Гарпун». Несмотря на то, что АПЛ не несёт на борту ядерных баллистических ракет, ядерные боеголовки небольшой мощности могут устанавливаться на ракеты «Томагавк».