Москва, , 11:10 — REGNUM

Боевики из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собирались вернуть свои недавно потерянные позиции. Речь идет о стратегической высоте на холме Таль-Малах на северо-западе провинции Хама.

Джихадисты начали концентрировать силы в районе города Джибин. Однако эти действия были обнаружены российскими самолетами-разведчиками. Координаты скопления боевиков были переданы истребительной авиации ВКС РФ, а также сирийским ВВС. В результате своевременных мощных авиаударов исламисты были рассеяны. Таким образом, контратака джихадистов на Таль-Малах была сорвана. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Вершина холма Таль-Малах была захвачена Сирийской арабской армией в ходе наступления 28 июля 2019 года. Как ранее сообщало ИА REGNUM под контроль сирийских военных перешел и населенный пункт Таль-Малах и близлежащий город Джибин. Также высказывалось мнение, что джихадисты в ближайшее время попробуют организовать контратаку и вернуть утерянные позиции.