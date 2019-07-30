Белград, , 11:17 — REGNUM

Глава Сербской народной партии и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович заявил, что Брюссельское соглашение (соглашение о нормализации отношений между Белградом и Приштиной) не действует. По его словам, Сербии необходимо бросать вызов псевдогосударству Косово при любых условиях и возможностях. Об этом сообщает сербская общественная телерадиокомпания Радио и телевидение Сербии.

«После всех событий, которые произошли на прошлой неделе, при участии западных стран: наигранного вызова премьера Косово Рамуша Харадиная в Специальный суд на допрос по преступлениям АОК (Армии освобождения Косово) в Гааге, новых обвинений Сербии в совершении геноцида над албанцами Косово, арестов сербов — все это говорит нам о том, что у нас нет перспективы в евроинтеграции, а Брюссельское соглашение мертво», — заявил Ненад Попович.

По его словам, политический курс Сербии должен быть степенным и без резких скачков.

«Я имею ввиду, что Сербия должна развиваться степенно и усиливать политическое, экономическое и военное сотрудничество только и с теми странами, которые выстраивают с ней равноправные отношения, уважая ее суверенитет и территориальную целостность в вопросе Косово», — отметил Попович.