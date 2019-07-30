Москва, , 10:57 — REGNUM

В Госдуме констатировали санкционную зависимость у американского истеблишмента.

«Антироссийские санкции превратились в наркотик для американского истеблишмента», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

По мнению парламентария, «Вашингтон испытывает тяжелую санкционную зависимость, ему требуются все новые и новые дозы санкций, чтобы чувствовать себя уверенно».

Сенатор-республиканец Марко Рубио и демократ Крис ван Холлен предлагают прописать в военном бюджете США возможность расширенных санкций за «вмешательство в выборы» против энергетического, банковского и оборонного сектора России, но только в случае, если такое вмешательство установят в будущем.

Также предлагается включить в пакет санкции против «олигархов и высокопоставленных политических фигур», которые, по мнению нацразведки США, могли бы стоять за вмешательством в выборы.

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