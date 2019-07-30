Оренбург, , 10:49 — REGNUM

В Оренбургской области в первом полугодии суды вынесли решения о депортации 108 мигрантов. Причиной стало их нелегальное положение в России. Все они препровождены судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

Стоит отметить, что за первое полугодие 2018 года было выявлено 125 нелегальных мигрантов. Сейчас выдворения на Родину ожидают 29 иностранцев, нарушивших миграционное законодательство. Добавим, специальное учреждение временного содержания мигрантов-нелегалов находится в поселке Алабайтал Беляевского района Оренбургской области.

По официальным данным, в целом за 2018 год из Оренбуржья депортированы 392 нелегальных мигранта.