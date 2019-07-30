Курган, 30 июля 2019, 10:49 — REGNUM
Из пресс-службы врио губернатора Вадима Шумкова уволился начальник отдела по взаимодействию со СМИ Владислав Лукин. Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает Накануне.RU.
Владислав Лукин работал в правительстве Зауралья с ноября 2018 года, куда пришёл с поста начальника пресс-службы УФСБ по Курганской области.
Отмечается, что в пресс-службе губернатора Курганской области на данный момент остаются вакантными места трёх главных специалистов и двух ведущих.