Курган, , 10:49 — REGNUM

Из пресс-службы врио губернатора Вадима Шумкова уволился начальник отдела по взаимодействию со СМИ Владислав Лукин. Он покинул пост по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы, сообщает Накануне.RU.

Владислав Лукин работал в правительстве Зауралья с ноября 2018 года, куда пришёл с поста начальника пресс-службы УФСБ по Курганской области.

Отмечается, что в пресс-службе губернатора Курганской области на данный момент остаются вакантными места трёх главных специалистов и двух ведущих.