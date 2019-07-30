Махачкала, , 10:44 — REGNUM

Назначен новый временно исполняющий обязанности начальника управления администрации главы и правительства Дагестана по вопросам противодействия коррупции. Им, согласно указу главы республики Владимира Васильева, стал Гасан Мурачуев, передаёт 30 июля корреспондент ИА REGNUM.

Ранее Мурачуев занимал пост заместителя начальника указанной структуры.

Напомним, с декабря 2015 года управление возглавлял Ибрагим Ибрагимов. Однако в конце февраля 2019 года он был освобождён от должности с формулировкой «по собственному желанию»

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