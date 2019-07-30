Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM

Петербургу необходима система велодорожек, особенно в спальных районах, и их следует вносить в Генеральный план города. Такое мнение высказал депутат городского Заксобрания Михаил Амосов, передает корреспондент ИА REGNUM.

К этим выводам Амосов пришел после того, как поучаствовал в велопробеге по трем районам города: путь парламентария на велосипеде «Украина» пролегал по улице Типанова, проспекту Славы, Сортировочному, Володарскому мостам на правый берег Невы, оттуда на север и в центр города.

«Мои наблюдения — вдоль всего маршрута вполне можно проложить велодорожку, но её нет. Пришлось нам ехать по проезжей части», — заметил Амосов.

Отметим, по словам местных жителей, велодорожка по проспекту Славы на самом деле существует, по крайней мере, вдоль парка Интернационалистов и далее к путепроводу: разметка нанесена, хоть и значительно поистрепалась. Однако устроили эту дорожку на тротуаре таким образом, что горожане ее не замечают и гуляют по ней пешком. К тому же, как это принято в Петербурге, она начинается из ниоткуда и обрывается на полпути, то есть как полноценная велодорожка функционировать не способна.

Михаил Амосов считает, что Петербургу необходима «система велодорожек, которые должны проходить вдоль всех главных магистралей города.

«Нужны велопарковки у станций метро (особенно в спальных районах). Всё это нужно отразить в Генплане города, как это сделано, например, в Копенгагене. А сегодня в интернете для Петербурга, в отличие даже от Нью-Йорка с его «каменными джунглями», не найти даже простой схемы велодорожек. Её никто не составлял. Строительство велодорожек идёт без плана. Это надо исправлять», — полагает он.

Читайте ранее в этом сюжете: Отменены конкурсы на новые велодорожки Петербурга: вмешалось УФАС