30 июля 2019 | Время чтения 5 мин

Непризнанная Православная церковь Украины приняла решение о создании православного румынского викариата для румыноязычных православных, проживающих на Украине. ПЦУ надеется, что после этого ее признает Румынский патриархат. Однако большинство румынских православных принадлежат к канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Зачем же раскольники торгуют теми, кто не в их рядах?

Станислав Стремидловский, , 10:36 — REGNUM





Пресс-служба президента Украины

Румынский патриархат пока никак не прореагировал на решение синода Православной церкви Украины от 27 июля сего года, в котором затрагивался вопрос организации жизни православных румыноязычных граждан Украины, в основном проживающих на Буковине. Пресс-служба Киевской митрополии ПЦУ сообщает по этому поводу следующее:

«Принимая во внимание пастырские потребности румыноязычных православных общин на Украине, по образцу организации церковной жизни приходов Румынской православной церкви с преобладающим числом этнических украинцев — создать православный румынский викариат Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) для религиозных организаций (религиозных общин и монастырей) на Украине с преобладающим числом этнических румын. Православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) является подчиненной непосредственно предстоятелю Православной церкви Украины блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины особой административной структурой с правами самоуправления в составе религиозного объединения Православная церковь Украины. В православный румынский викариат УПЦ (ПЦУ) могут входить на добровольных началах религиозные организации (религиозные общины и монастыри) с преобладающим числом этнических румын. Для этих религиозных общин гарантируются права на соблюдение по собственному выбору румынской православной богослужебной, языковой и календарной традиции. Права самоуправления и устройство православного румынского викариата УПЦ (ПЦУ) закрепляются в уставе управления православного румынского викариата УПЦ (ПЦУ), который должен быть выработан совместно с представителями религиозных организаций, желающих войти в состав викариата, в братском сотрудничестве с Румынской православной церковью в соответствии с высказанной ранее ее священным синодом позицией».

И сразу интересный нюанс. В этом сообщении обращает на себя внимание двойное титулование Церкви, которая появилась на свет в декабре 2018 года и которой автокефалию предоставил Фанар. В тексте томоса, опубликованном на сайте Константинопольского патриархата, извещалось (цитируем версию на украинском языке), что «этим подписанным патриаршим и синодальным томосом мы признаем и провозглашаем установленную в пределах территории Украины автокефальную Церковь нашей духовной дочерью и призываем все мировые православные Церкви признавать ее как сестру и вспоминать под именем «Святейшей церкви Украины», как такую, что имеет своей кафедрой исторически город Киев, не может ставить епископов или учреждать приходы за пределами страны; уже существующие отныне подчиняются, согласно порядку, Вселенскому престолу, который имеет канонические полномочия в диаспоре, поскольку юрисдикция этой Церкви ограничивается территорией Украинского государства». Тем не менее в самой новой Церкви прижилось самоназвание «Православная церковь Украины», возможно, из-за неблагозвучного звучания константинопольского варианта в сокращенной версии. Все бы ничего, но спустя несколько месяцев в ПЦУ поднял восстание ее почетный патриарх Филарет, объявив о реанимации Украинской православной церкви Киевского патриархата, по идее растворившегося в недрах Православной церкви Украины на учредительном соборе этой структуры.

Одной из самых удачных находок Филарета стало акцентирование внимания на смысловых различиях имени новой Церкви, существенной разнице между Украинской православной церковью (распространяется на всех украинцев, где-либо проживающих) и Православной церковью Украины (ограничена территорией государства). Почетный патриарх вполне логично заявлял, что если раньше УПЦ КП окормляла украинцев за рубежом, то теперь диаспору фактически «сдали» Фанару. Со временем эту трактовку стала подхватывать националистически ориентированная украинская интеллигенция. Раскол в ПЦУ оказался существенным фактором и для тех православных Церквей, которые начали игру с Православной церковью Украины, отчаянно заинтересованной в признании мировым православным сообществом. Среди таковых можно назвать Румынский патриархат. В феврале сего года он предварительно определился с тем, чего хочет, напомнив, что на Украине, особенно на Буковине, существуют 127 румынских православных приходов. «Необходимы существенные консультации с этими православными румынами, которые заботятся о сохранении своей этнической и языковой самобытности, — говорилось в определении Синода. — В этом отношении необходимо получить письменное заверение от украинских властей, церковных и светских, что они будут уважать этническую и языковую самобытность этих румын, а румынские православные будут иметь возможность самоорганизовываться в румынский православный викариат и развивать духовные отношения с Румынским патриархатом, получать богослужебные и богословские книги на родном языке, то есть румынском». Кроме того, Румынский патриархат попросил Фанар прояснить статус неканонических иерархов и священников на Западе, которые принадлежали к «бывшему Киевскому патриархату».

Словно предчувствовали. Ведь в минувшие выходные, поясняя причины принятия решения о создании румынского викариата, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний заявил, что Румынский патриархат приостановил признание автокефалии Православной церкви Украины из-за внутренних споров ее церковных деятелей. По словам Епифания, «сейчас мы продолжим диалог и верим, что Румынская церковь обязательно продолжит диалог и присоединится к признанию нашего автокефального статуса». Так что двойное титулование ПЦУ в тексте решения о создании румынского викариата должно показать Румынскому патриархату, что ситуация под контролем, а заодно дать отпор Филарету, пытающемуся монополизировать название «Украинская православная церковь» за своим Киевским патриархатом. Вопрос в том, примет ли подачу Румынский патриархат. Ряд изданий отмечают, что создание викариата влечет за собой и проблемы. Так, портал BucPress, который финансируется министерством по делам румын за рубежом, подчеркивает, что представители румынской общины на Украине не просили митрополита Епифания учредить викариат, поскольку они отвергают ПЦУ, особенно после того, как вручение томоса об автокефалии стало элементом предвыборной кампании бывшего президента Петр Порошенко. В свою очередь портал ActiveNews.ro не верит, что румыноязычным приходам оставят румынский язык, указывая на насильственную ассимиляцию меньшинств на Украине, «кульминацией которой стал закон об образовании 2018 года и закон о государственном языке 2019 года».

А с церковной точки зрения главная проблема в том, что в настоящее время румыноязычные православные приходы в основном пребывают в канонической Украинской православной церкви Московского патриархата. Их переход в румынский викариат ПЦУ будет означать уклонение в раскол с неясными перспективами. Другое дело, если создание этого викариата рассматривается как промежуточное решение и спустя какое-то время на повестку встанет вопрос о преобразовании его в епархию Румынской православной церкви. Например, если паства Православной церкви Украины на Буковине, не сходя с места, вдруг окажется за границей.