Москва, , 10:33 — REGNUM

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская («Единая Россия») может осенью перейти в комитет по международным делам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия»).

Рокировка стала возможной после решения депутата и шахматиста Анатолия Карпова перейти в комитет Госдумы по делам национальностей.

«Наталья Владимировна пояснила, что изначально у нее было желание работать по международной тематике, кроме того, с ее слов, она получает в настоящее время профильное образование», — сказал Неверов.

Фракция «Единой России» в Госдуме поддержит решение Карпова по смене комитета.

«Авторитет и мудрость Анатолия Евгеньевича, несомненно, позволит еще эффективнее решать вопросы, находящиеся в ведении комитета по делам национальностей», — отметил Неверов.

Решение о переходе в другие комитеты Карпова и Поклонской Госдума может принять в сентябре с началом осенней сессии.

Отметим, что сейчас Поклонская является зампредом комитета Госдумы по безопасности.