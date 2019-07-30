Багдад, , 10:47 — REGNUM

Противоречия между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном препятствуют поиску жертв операции «Анфаль», проводившейся в 1980-х годах, об этом 30 июля сообщает Rudaw.

Начавшиеся поиски были приостановлены официальным Багдадом после поступивших жалоб. Эксперты отмечают, что причиной тому сложные отношения между Эрбилем и властями страны.

«Отношения между курдскими чиновниками, занимающимися делами мучеников операции «Анфаль» и иракским правительством долгое время оставалось напряженным, что препятствовало извлечению погибших из братских могил» , — подчеркнул представитель фонда Барзани Айад Какей, занимающийся историей операции «Анфаль».

Напомним, операция «Анфаль» проводилась правительством Ирака, когда страной руководил президент Саддам Хусейн. Целью ее было уничтожение способности курдских повстанцев сопротивляться центральному правительству страны.

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