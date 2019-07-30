Багдад, 30 июля 2019, 10:47 — REGNUM
Противоречия между центральным правительством Ирака и Иракским Курдистаном препятствуют поиску жертв операции «Анфаль», проводившейся в 1980-х годах, об этом 30 июля сообщает Rudaw.
Начавшиеся поиски были приостановлены официальным Багдадом после поступивших жалоб. Эксперты отмечают, что причиной тому сложные отношения между Эрбилем и властями страны.
Напомним, операция «Анфаль» проводилась правительством Ирака, когда страной руководил президент Саддам Хусейн. Целью ее было уничтожение способности курдских повстанцев сопротивляться центральному правительству страны.
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