Сеул, , 10:52 — REGNUM

Южная Корея заняла осторожную позицию в отношении недавнего предложения Индонезии о разделении стоимости проекта истребителя KF-X / IF-X, сообщает Sindonews.

«Между двумя странами ведутся дискуссии о распределении расходов, но мы не можем дать дальнейших комментариев о ходе переговоров на данном этапе», — заявил заместитель официального представителя министерства обороны Южной Кореи.

Согласно заявлению министерства обороны Южной Кореи, вклад Индонезии в проект составил около 1,7 триллиона вон ($1,4 млрд) или 20% от общего объема в 8 триллионов вон ($6,7 млрд).

Издание отмечает, что к настоящему времени Индонезия выплатила около 220 млрд вон ($186 млн) из 520 млрд. Задолженность Индонезии составляет около 300 млрд вон ($253 млн). Этот просроченный платеж является основной проблемой в продолжении разработки проекта истребителя.

«Если правительство Индонезии не выплатит свою долю, возникнут проблемы, включая тот факт, что правительство Южной Кореи, потратит больше налоговых денег на проект», — заявил Ким Дэ Юн, исследователь из корейского научно-исследовательского института национальной стратегии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии заявило, что намерено пересмотреть условия контракта на совместную разработку истребителя KF-X / IF-X, подписанного странами в 2014 году.

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