Екатеринбург, , 10:28 — REGNUM

Возраст выхода на пенсию судей свердловского Уставного суда увеличен до 70 лет. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Таким образом законодательство Свердловской области приводится в соответствие с федеральным. Ранее срок выхода на пенсию составлял 65 лет.

Напомним, что в Екатеринбурге проходит 36 заседание Законодательного собрания Свердловской области. Ранее народные избранники приняли поправки в региональный бюджет 2019 года.

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