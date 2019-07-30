Екатеринбург, 30 июля 2019, 10:28 — REGNUM
Возраст выхода на пенсию судей свердловского Уставного суда увеличен до 70 лет. Такое решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Таким образом законодательство Свердловской области приводится в соответствие с федеральным. Ранее срок выхода на пенсию составлял 65 лет.
Напомним, что в Екатеринбурге проходит 36 заседание Законодательного собрания Свердловской области. Ранее народные избранники приняли поправки в региональный бюджет 2019 года.
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