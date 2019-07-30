Москва, , 10:24 — REGNUM

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме настаивают на отчете чиновников перед нижней палатой парламента о состоянии гидротехнических сооружений, передает корреспондент ИА REGNUM 30 июля.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Текущие поручения должны быть исполнены до 1 ноября. Фракция «Справедливая Россия» в Госдуме обязательно затронет этот вопрос в ходе предстоящей осенней сессии. Мы будем настаивать на том, чтобы правительственные чиновники отчитались о состоянии гидротехнических сооружений не только перед главой государства, но и перед парламентом. Эти вопросы интересуют тысячи наших граждан, которые ежегодно сталкиваются с угрозой наводнений», — заявил лидер партии Сергей Миронов.

По экспертным оценкам, больше половины защитных ГТС в стране выработали сроки эксплуатации, большинство сооружений находятся в ведении регионов, причем, около 10% ГТС фактически являются бесхозными.

«В ряде субъектов используются плотины, которые возводились еще в дореволюционные времена. На строительство новых не хватает средств. Нужна федеральная стратегия развития системы гидротехнических сооружений в стране», — уверен парламентарий.

В связи с ликвидацией ЧС в Приангарье президент Владимир Путин дал ряд поручений, — в частности, правительству и главам субъектов РФ поручено провести инвентаризацию гидротехнических сооружений (ГТС) и сформировать систему контроля за их эксплуатацией.

Читайте ранее в этом сюжете: Миронов: поручения Путина по борьбе с наводнениями саботируются